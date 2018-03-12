14:15 12.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Евросоюзу пора способствовать предоставлению летального оружия Украине, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко считает, что члены Европейского союза должны способствовать предоставлению оборонного летального оружия для украинского государства.
 

Евросоюзу пора способствовать предоставлению летального оружия Украине, - Порошенко

Соответствующие заявление лидер страны сделал во время встречи с вице-президентом Еврокомиссии Федерикой Могерини.

Отмечается, что именно сейчас настало время для Евросоюза назвать Россию агрессором и стороной конфликта. Также в пресс-службе главы государства сообщается, Украина ожидает от ЕС поддержания идеи о миротворческой миссии ООН на Донбассе.

"Пришло время четко поддержать идею развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе, которая будет действовать на всей оккупированной территории, включая неконтролируемую часть украинско-российской государственной границы", - сказал президент.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко заявил, что первая партия американского оборонительного оружия поступит в наше государство уже через несколько недель.


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