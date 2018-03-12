11:59 12.03.2018 | Политика | Новости
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Евросоюз вновь продлил санкции против РФ за аннексию Крыма

Совет Европейского союза оставил санкции на полгода против Российской Федерации за действия, подрывающие территориальную целостность Украины, в частности - аннексию Крыма.

Евросоюз вновь продлил санкции против РФ за аннексию Крыма

Соответствующее решение было принято сегодня, передает пресс-служба Совета ЕС.

В Совете отметили, что на шесть месяцев в отношении РФ продлены ограничительные меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Эти меры состоят из замораживания активов и ограничений на поездки. Они продолжают применяться к 150 лицам и 38 субъектам.

Другие меры ЕС, действующие в ответ на кризис в Украине, которые включают экономические санкции, направленные на конкретные сектора российской экономики.

Касательно ограничительных мер в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя, ограниченную территорией Крыма и Севастополя, в настоящее время действующей до 23 июня 2018 года.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины Георгий Тука уверен, что санкционные ограничения в отношении РФ стоит постоянно увеличивать.


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