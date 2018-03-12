Дуда заявил, что закон об ИНП приняли несвоевременно

Он уверен, что закон об ИНП является заботой о национальных интересах страны и требует. уважения к исторической правде, надлежащей терминологии. При этом Дуда отметил, что момент для принятия закона был избран совсем неудачно.

Как рассказал польский президент в понедельник, 12 марта, в интервью газете Dziennik Gazeta Prawna, беда в том, что закон об Институте национальной памяти был принят в тот момент и в такой форме. В канун Дня памяти о жертвах Холокоста, - подчеркнул он. Напомним, в Польше 1 марта вступил в силу закон об Институте национальной памяти. Закон криминализирует обвинение польского народа в преступлениях, совершенных нацистской Германией.

Как сообщал УРА-Информ, Дуда подписал закон в феврале. После он отправил его в Конституционный суд для рассмотрения. Польские официальные лица заявили, что никаких уголовных обвинений не будет предъявлено до тех пор, пока суд не вынесет свое решение. Вынесение решения Конституционного суда ожидается через несколько недель.