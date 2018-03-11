В Молдове уволился министр юстиции и права

Сам министр утверждает, что ему и его команде просто не дают реализовывать свою программу по борьбу с коррупцией, а сами государственные институты не хотят сотрудничать с министерством юстиции. Таким образом, подрывается доверие, которое должно существовать в цивилизованном европейском государстве.

При таком раскладе ваша работа становится бесполезной, а ваши действия по противодействию намеренно "отклоняются", отмечает Тэнасе.

Минстр поблагодарил премьер-министра Павла Филипа за оказанное ему высокое доверие.

Однако в правительстве связывают отставку Тэнасе с его возможном замешательстве в коррупционном скандале с Вячеславом Платоном, который сейчас отбывает тюремный срок за финансовые махинации.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова подала прошение об отставке из-за обвинения в "кумовстве".