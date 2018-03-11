14:29 11.03.2018 | Политика | Новости
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Трамп собирается баллотироваться на следующих президентских выборах

Американский президент Дональд Трамп презентовал свой новый мотивационный слоган, с которым он планирует идти на следующие выборы. Об этом передает CNN.

Трамп собирается баллотироваться на следующих президентских выборах

Глава государства решил поделиться слоганом перед своими избирателями в Питтсбурге, где он выступал с политической речью. Ненго хозяина Белого Дома будет звучать следующим образом: "Сохраним Америку великой!".

Трамп сделал предположение, что на следующих выборах ему также удастся завоевать поддержку электората, ведь, как он считает сам, его лозунг - "Сделаем Америку великой" сподвиг многих американцев действительно задуматься над ролью государства в современном мире. Он добавил, что не остановится пока полностью не реализует на практике свой лозунг.

"Наш, не мой - мы команда - наш новый слоган и вы также заслуживает быть частью слогана", - отметил американский лидер. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", в сети могут появиться доказательства связей Трампа с Москвой.


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