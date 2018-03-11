22:13 11.03.2018 | Политика | Новости
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Страны северо-восточной Европы обеспокоены строительством "Северного потока - 2"

Спикеры парламентов Польши, Латвии и Литвы подписали предупредительное письмо, в котором перечислены угрозы от строительства "Северного потока-2".

Страны северо-восточной Европы обеспокоены строительством

Об этом передает "Польское Радио".

Страны считают, что реализация Россией этого проекта может угрожать энергетической независимости Европейского союза. 

Спикер Сейма Польши Марек Кухцинський утверждает, что страны-подписанты договора могут заставить европейское сообщество услышать данное предупреждение сразу с целого сонма государств. 

"Это принцип солидарности и сотрудничества равных с равными, свободных со свободными, - это фундамент Европейского Союза", - говорится в официальном уведомлении.

Польша, Литва, Украина, Латвия и Молдова готовы присоединится к процессу блокирования строительства этого проекта, так как он будет использоваться не для получения коммерческой выгоды, а для политического давления на европейские государства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", государственный секретарь США Рекс Тиллерсон видит опасность для Европы в строительстве "Северного потока 2".


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