Си Цзиньпин может стать пожизненным генсеком КНР

Об этом передает Синьхуа.

Сообщается, что переизбрание правителя Си на должность генсека имеет сугубо практическую цель, которая направлена на реализацию программы "развитие социализма с китайской спецификой в ​​новую эру".

Китайская бюрократическая модель управления государством совершенно нормально воспринимает подобные меры, ведь политика нынешнего лидера страны направлена на борьбу с коррупцией и теневыми контурами внутри самой партии, представители которых пытаются лоббировать свои собственные интересы.

Главный тезисом Си Цзиньпина - это "китаизация экономики" в регионе АТР. Сам Си утверждает, что вынужден принимать возложенные на него обязанности, так как для реализации его программы на практике необходимы еще не созданные институты.

По мнению членов народного собрания внесенные изменения соответствуют духу времени.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп считает, что Си Цзиньпин является для страны "замечательным" правителем.