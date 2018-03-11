Президент США рассказал о возможной сделке с КНДР

Как отмечается, время и место переговорыв вскоре будут известны. В данный момент президент США утверждает, что для решения проблемы с Пхеньяном сейчас самой подходящий момент.

"Я могу либо быстро покинуть (переговорный процесс), или сесть (за стол переговоров) и прийти к крупнейшей сделке века", - отметил Трамп.

При этом советник по национальной безопасности президента Южной Кореи Чон Ый Ена совсем недавно сообщил, что лидер КНДР Ким Чен Ын выразил готовность приостановить проведение ракетных и ядерных испытаний. Кроме того, лидер Северной Кореи нацелен на денуклеаризацию Корейского полуострова. Таким образом, правительство КНДР хочет мира.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", члены правительственной делегации Южной Кореи прилетели в Вашингтон, чтобы передать секретное послание лидера Северной Кореи Ким Чен Ына лично в руки Трампу.