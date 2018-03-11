На Кубе не могут определиться с приемником Кастро

В первом туре будут выбирать национальных представитлей, проголосовать смогут 8 млн кубинцев. Далее 605 избранных будут избираться на пост главы парламента.

Кандидату нужно набрать более 50 процентов голосов от национальных представителей. Примечательно, что 548 кандидатов являются членами правящей Коммунистической партии Кубы, потому вероятность прихода к власти либерального лидера маловероятна.

Новый парламент необходимо сформировать до апреля месяца, так как действующий президент Рауль Кастро более не может выполнять свои обязанности по состоянию здоровья. Вероятным наследником Острова Свободы называют Мигеля Диас-Канеля, который является сторонником "старой гвардии" Фиделя Кастро.

Таким образом, впервые в истории государства пост главы государства может занять человек, который не принадлежит к семье Кастро.

Как сообщалось в "УРА-Информ", неданвно стало известно, что президент России Владимир Путин с 2000 года занимается поисками приемника на президентское кресло.