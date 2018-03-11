20:18 11.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Миссия ОБСЕ должна действовать на всей территории оккупированного Донбасса

Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политики безопасности Федерика Могерини утверждает, что мониторинговая миссия ОБСЕ должна иметь доступ ко всем оккупированным территориям вдоль украино-российской границы.

Миссия ОБСЕ должна действовать на всей территории оккупированного Донбасса

Об этом передает УНИАН.

По ее словам, всегда необходимо помнить о том, что решение о введении миротворческой миссии на востоке Украины будут принимать представители Совета безопасности ООН. Риторика же лидеров Евросоюза и их влияние на этот процесс не смогут повлиять на принятие окончательного решения.

Могерини настаивает на том, чтобы мониторинговая миссия ОБСЕ на время введения "голубых шлемов" продолжала проводить свою работу вдоль украино-российской границы. Это поможет ускорить процесс реализации Минских договоренностей обеими сторонами конфликта. 

"Мы поддерживаем переговоры в Трехсторонней контактной группе, не стоит об этом забывать", - подытожила чиновница.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на 12 марта запланирована встреча президента Украины Петра Порошенко с вице-президентом Европейской комиссии Федерикой Могерини


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