Миссия ОБСЕ должна действовать на всей территории оккупированного Донбасса

Об этом передает УНИАН.

По ее словам, всегда необходимо помнить о том, что решение о введении миротворческой миссии на востоке Украины будут принимать представители Совета безопасности ООН. Риторика же лидеров Евросоюза и их влияние на этот процесс не смогут повлиять на принятие окончательного решения.

Могерини настаивает на том, чтобы мониторинговая миссия ОБСЕ на время введения "голубых шлемов" продолжала проводить свою работу вдоль украино-российской границы. Это поможет ускорить процесс реализации Минских договоренностей обеими сторонами конфликта.

"Мы поддерживаем переговоры в Трехсторонней контактной группе, не стоит об этом забывать", - подытожила чиновница.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на 12 марта запланирована встреча президента Украины Петра Порошенко с вице-президентом Европейской комиссии Федерикой Могерини.