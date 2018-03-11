23:20 11.03.2018 | Политика | Новости
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Американские сенаторы обозвали Путина антисемитом

Президент России Владимир Путин утверждает, что в американскую избирательную кампанию 2016 вмешивались еврейские сионистские организации. Об этом передает "Голос Америки".

Американские сенаторы обозвали Путина антисемитом

Сенатор-демократ Ричард Блументаль на своей социальной странице уже опубликовал официальное заявление Демократической партии: "Отвратительные слова Путина заслуживают осуждения. Твердого и немедленно со стороны мировых лидеров. Почему молчит Трамп?".

Бывший чиновник Администрации Барака Обамы Рональд Кляйн считает, что Дональд Трамп должен срочно отреагировать на антисемитизм Путина. Сам же Путин не видит ничего плохого в сказанном, так как он владеет точной информацией из собственных источников. 

Напомним, что сейчас в США под руководством Роберта Мюллера ведется расследование дела о вмешательстве России в американскую избирательную кампанию 2016 года, в результате которой победил Дональд Трамп.

Как сообщалось в "УРА-Информ", адвокаты хозяина Белого дома хотят сократить срок расследования дела о возможных связях Трампа с Кремлем, которое проводит прокурор Роберт Мюллер. 


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