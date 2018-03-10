Встреча Трампа и Ким Чен Ына может перевернуть ход истории, - Гуттериш

Об этом сообщил пресс-секретарь Стефан Дюжаррик на брифинге в Нью-Йорке.

По его словам, генсек ожидает длительных и результативных переговоров, которые приведут к денуклеаризации КНДР и миру на всем полуострове.

"Генеральный секретарь воодушевлен сообщением о договоренности между США и Корейской Народно-Демократической Республикой", - отмечает Дюжаррик.

Вероятно, что главной темой для разговора станет процесс возможного ограничения ядерных испытаний КНДР и прекращения противостояния Пхеньяна и Вашингтона.

Встреча двух лидеров пройдет в мае, однако точного анонса даты стоит ждать ближе к концу апреля. Место встречи также остается неизвестным.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно члены правительственной делегации Южной Кореи прилетели в Вашингтон, чтобы передать секретное послание лидера Северной Кореи Ким Чен Ына лично в руки Трампу.