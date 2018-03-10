08:00 10.03.2018 | Политика | Новости
100188235:roman

Встреча Трампа и Ким Чен Ына может перевернуть ход истории, - Гуттериш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш утверждает, что встреча лидеров американского и северокорейского государств может покончить с гонкой ядерных вооружений на полуострове.

Встреча Трампа и Ким Чен Ына может перевернуть ход истории, - Гуттериш

Об этом сообщил пресс-секретарь Стефан Дюжаррик на брифинге в Нью-Йорке.

По его словам, генсек ожидает длительных и результативных переговоров, которые приведут к денуклеаризации КНДР и миру на всем полуострове. 

"Генеральный секретарь воодушевлен сообщением о договоренности между США и Корейской Народно-Демократической Республикой", - отмечает Дюжаррик. 

Вероятно, что главной темой для разговора станет процесс возможного ограничения ядерных испытаний КНДР и прекращения противостояния Пхеньяна и Вашингтона. 

Встреча двух лидеров пройдет в мае, однако точного анонса даты стоит ждать ближе к концу апреля. Место встречи также остается неизвестным.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно члены правительственной делегации Южной Кореи прилетели в Вашингтон, чтобы передать секретное послание лидера Северной Кореи Ким Чен Ына лично в руки Трампу. 


Поделиться
Читайте также:
 
Родриго Дутерте нужно пройти курс психиатрической терапии Президента Перу могут отправить в отставку В сети появился необычный "квартет коров" - ВИДЕО NASA показали первого марсианского робота с искусственным интеллектом - ВИДЕО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив