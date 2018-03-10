Трамп может помешать работе прокурора Мюллера

Об этом передает The Washington Post.

Сообщается, что Мюллер вызвал на допрос американского президента Трампа и вручил ему повестку в суд. Последний же согласился дать показания по делу вмешательства России в ход избирательной кампании 2016 года, но при условии, что Мюллер точно назначит дату окончания расследования дела.

Издание отмечает, что Трамп требует от прокурора в течении 60-дней после его допроса предоставить точные доказательства или отвод по вопросу возможных связей американского лидера с российскими властями. Отдельно адвокаты просят сузить объем и тематику вопросов к президенту со стороны Мюллера.

Трамп готов дать показания по его решению об увольнении Майкла Флинна и начальника ФБР Джеймса Кони.

Как сообщалось в "УРА-Информ", спецпрокурор Роберт Мюллер готов опубликовать материалы и доказательства о связях действующего американского президента Трампа с Кремлем.