12:49 10.03.2018 | Политика | Новости
100188247:roman

Трамп может помешать работе прокурора Мюллера

Адвокаты хозяина Белого дома хотят сократить срок расследования дела о возможных связях Трампа с Кремлем, которое проводит прокурор Роберт Мюллер. 

Трамп может помешать работе прокурора Мюллера

Об этом передает The Washington Post.

Сообщается, что Мюллер вызвал на допрос американского президента Трампа и вручил ему повестку в суд. Последний же согласился дать показания по делу вмешательства России в ход избирательной кампании 2016 года, но при условии, что Мюллер точно назначит дату окончания расследования дела.

Издание отмечает, что Трамп требует от прокурора в течении 60-дней после его допроса предоставить точные доказательства или отвод по вопросу возможных связей американского лидера с российскими властями. Отдельно адвокаты просят сузить объем и тематику вопросов к президенту со стороны Мюллера. 

Трамп готов дать показания по его решению об увольнении Майкла Флинна и начальника ФБР Джеймса Кони.

Как сообщалось в "УРА-Информ", спецпрокурор Роберт Мюллер готов опубликовать материалы и доказательства о связях действующего американского президента Трампа с Кремлем.

 


Поделиться
Читайте также:
 
В Южной Кореи погиб известный киноактер Минфин будет продлевать санкции столько, сколько будет нужно Санкции в отношении России нужно усилить, - Тука В Индии впервые в истории разрешили эвтаназию
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив