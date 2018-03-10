Санкции в отношении России нужно усилить, - Тука

Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, существует еще множество каналов и вариантов давления на Россию. Новые санкции, наложенные Вашингтоном, должны постепенно сдавливать экономическое влияние Москвы. В России многие осознают, что санкции негативно влияют на их страну. И повлияют еще больше, если ограничительные меры будут возобновлять и дальше.

Замминистра считает, что санкции будут сохраняться до тех пор, пока РФ не начнет процедуру вывода своих войск с восточных территорий Украины.

"Ведь это не тайна, что время от времени фиксируется нарушение этих санкций в первую очередь нашими европейскими партнерами – крупным частным бизнесом, если называть вещи своими именами", - подытожил Тука.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее администрация президента США Дональда Трампа ввела новые санкции в отношении России, из-за вмешательства в американские выборы и прошлогоднюю кибератаку.