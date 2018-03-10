Родриго Дутерте нужно пройти курс психиатрической терапии

Причиной для подобных резких высказываний Хуссейна послужили слова Дутерте обращенные к спецдокладчику ООН по правам коренных народов Виктории Таули-Корпус. Родриго обвинил ее в причастности к терроризму в его стране и спонсированию боевиков "Исламского государства".

Он пригрозил, что выйдет из ООН, если кто-то из европолитиков еще раз позволит себе подобные высказывания.

Напомним, что Родриго Дутерте стал президентом в мае 2016 года, который пообещал лично казнить наркоторговцев. За время его правления в результате антинаркотической кампании пострадало более 3 тыс человек. Сам Дутерте говорит, что не прочь полакомиться пленными боевиками, если они попадут к нему в плен.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп первый раз за свою каденцию поговорил с филиппинским коллегой Родриго Дутерте.