06:00 10.03.2018 | Политика | Новости
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Президента Перу могут отправить в отставку

Президенту Перу Педро Пабло Кучински оппозиция грозит срочным импичментом. Об этом передает DW.

Президента Перу могут отправить в отставку

Группа оппозиционных депутатов парламента недовольна скандалом, который сложился вокруг личности президента. Его обвиняют в коррупции и отмывании денег с помощью фирмы Odebrecht.

Так, на протяжении 2004-2013 годов Кучински якобы предоставлял консультационные услуги для компании, за что и получил солидную для страны сумму в 4,8 млн долларов. Президент считает, что оппозиция будет использовать все, чтобы максимально дестабилизировать ситуацию в стране.

Однако у правоохранителей имеются показания топ-менеджер Odebrecht Жоржи Барата, который заявил, что на эти деньги проходила избирательная кампания Кучински.

Сейчас заявления об отставке подписало 30 депутатов, необходимо 87.

Как сообщалось в "УРА-Информ", три месяца назад в Перу представители различных политических фракций инициировали первый процесс импичмента действующего президента Педро Кучински


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