14:58 10.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Мы заставим Россию соблюдать Минские договоренности, - Волкер

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер утверждает, что Россия продолжает уворачиваться от выполнения своих обязанностей по Минским соглашениям.

Мы заставим Россию соблюдать Минские договоренности, - Волкер

Об этом передает Радио Свобода.

Волкер точно определил цели российского руководства на Донбассе. Москва пыталась с помощью силы вернуть свое влияние в Украине. Для этого она применила прием ведения "гибридной" войны, оккупировав Крым и восток Украины.

В США обеспокоены тем, что ежедневно в Украине увеличивается количество граждан, которые негативно, а то и вовсе с ненавистной агрессией относятся к России. Молодое поколение рано или поздно может захотеть "реванша", потому урегулирование конфликта с помощью миротворцев может быть не окончательным этапом для начала нового витка взаимоотношений двух государств.

"Минские договоренности существуют. Но проблема заключается лишь в том, что эти договоренности должны быть реализованы. Москва этого не делает, проблема в этом", - подытожил Волкер.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Курт Волкер надеется, что Россия решится вывести войска с Донбасса.


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