Макрон раскритиковал введение Вашингтоном торговых пошлин

По его словам, необходимо согласовывать действия государств для борьбы с недобросовестными конкурентами на международной арене, однако вводить пошлинные сборы в одностороннем порядке точно не стоит.

Макрон обеспокоен тем, что Европа, и Франция в частности, может ввести ответные акцизные сборы для американской металлургической продукции, что может подорвать союзнические отношения для двух передовых континентов.

"Президент подчеркнул важность укрепления общих правил международной торговли и их эффективного применения", - говорится в официальном уведомлении пресс-службы дворца.

Новые тарифы вступят в силу через 15 дней. В США ожидают, что тарифы на сталь и алюминий сократят импорт до уровней, необходимых для развития отраслей и достижения их долгосрочной жизнеспособности.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в четверг вечером, 8 марта, подписал распоряжение о введении пошлин на ввоз стали и алюминия.