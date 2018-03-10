13:19 10.03.2018 | Политика | Новости
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Макрон раскритиковал введение Вашингтоном торговых пошлин

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что новые пошлинные сборы на алюминий и сталь могут подорвать торговоэкономический баланс между двумя государствами. Об этом передает коммюнике Елисейского дворца.

Макрон раскритиковал введение Вашингтоном торговых пошлин

По его словам, необходимо согласовывать действия государств для борьбы с недобросовестными конкурентами на международной арене, однако вводить пошлинные сборы в одностороннем порядке точно не стоит. 

Макрон обеспокоен тем, что Европа, и Франция в частности, может ввести ответные акцизные сборы для американской металлургической продукции, что может подорвать союзнические отношения для двух передовых континентов. 

"Президент подчеркнул важность укрепления общих правил международной торговли и их эффективного применения", - говорится в официальном уведомлении пресс-службы дворца.

Новые тарифы вступят в силу через 15 дней. В США ожидают, что тарифы на сталь и алюминий сократят импорт до уровней, необходимых для развития отраслей и достижения их долгосрочной жизнеспособности. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в четверг вечером, 8 марта, подписал распоряжение о введении пошлин на ввоз стали и алюминия.


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