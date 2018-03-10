16:45 10.03.2018 | Политика | Новости
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Мадрид не позволил Санчесу занять пост премьера Каталонии

В Испании Верховный суд решил оставить под тюремной стражей одиозного каталонского сепаратиста Жоржи Санчеса. Об этом передает AFP.

Мадрид не позволил Санчесу занять пост премьера Каталонии

На сегодняшний день Санчес был единственным кандидатом, если не считать заграничного Пучдемона, который претендовал на премьерское кресло в новом каталонском Женералитете. 

Судья Верховного суда Пабло Ларлана вынес свое решение на основании того, что Жоржи, выйдя из тюрьмы, снова займется совершением правонарушений и политической дестабилизацией в Каталонии. Примечательно, что президент парламента Каталонии Роже Торрент не решился защищать своего визави.

Официальный Мадрид не готов рассматривать кандидатуру Санчеса на пост премьера Каталонии из-за его сомнительных сепаратистских взглядов. Теперь же политику занимать такой важный пост мешает судимость. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее бывший председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон снова выдвинул себя кандидатом на пост главы Каталонии.


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