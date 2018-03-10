Мадрид не позволил Санчесу занять пост премьера Каталонии

На сегодняшний день Санчес был единственным кандидатом, если не считать заграничного Пучдемона, который претендовал на премьерское кресло в новом каталонском Женералитете.

Судья Верховного суда Пабло Ларлана вынес свое решение на основании того, что Жоржи, выйдя из тюрьмы, снова займется совершением правонарушений и политической дестабилизацией в Каталонии. Примечательно, что президент парламента Каталонии Роже Торрент не решился защищать своего визави.

Официальный Мадрид не готов рассматривать кандидатуру Санчеса на пост премьера Каталонии из-за его сомнительных сепаратистских взглядов. Теперь же политику занимать такой важный пост мешает судимость.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее бывший председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон снова выдвинул себя кандидатом на пост главы Каталонии.