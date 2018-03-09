10:34 09.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Стало известно, где находится задержанный Рубан

Руководитель центра освобождения пленных Владимир Рубан находится в Мариуполе Донецкой области в следственном изоляторе.

Стало известно, где находится задержанный Рубан

Об этом сообщил представитель пресс-службы главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой области Александр Чернокожа "Громадському радіо".

Согласно его словам, точной информации о месте избрания Владимиру Рубану меры пресечения пока нет. При этом он добавил, что глава "Офицерского корпуса" имел отношение к нелегальной перевозке крупной партии оружия на подконтрольную Киеву территорию. 

О других деталях задержания в СБУ также ничего больше не сообщается.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в январе 2018 года правоохранители  Донецкой области задержали 23 шпиона пророссийских незаконных вооруженных формирований. 


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