Стало известно, где находится задержанный Рубан

Об этом сообщил представитель пресс-службы главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой области Александр Чернокожа "Громадському радіо".

Согласно его словам, точной информации о месте избрания Владимиру Рубану меры пресечения пока нет. При этом он добавил, что глава "Офицерского корпуса" имел отношение к нелегальной перевозке крупной партии оружия на подконтрольную Киеву территорию.

О других деталях задержания в СБУ также ничего больше не сообщается.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в январе 2018 года правоохранители Донецкой области задержали 23 шпиона пророссийских незаконных вооруженных формирований.