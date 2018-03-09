Порошенко вручил Шевченковские премии лауреатам 2018 года

При этом глава государства на церемонии вручения премии в Киеве отметил, что на получение высокой государственной награды претендовали почти семьдесят номинантов, и только восемь из них успешно преодолели гонки.

Приветствую ваше решение о присуждении Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2018 года. Подписанный указ свидетельствует о том, что я его полностью поддержал, - сказал Порошенко.

Таким образом, согласно указу главы государства, премия присуждается писательнице Эмме Андиевской - за книги поэзий "Щодення: перископи", "Маратонський біг", "Шухлядні краєвиди", "Бездзиґарний час", "Міста-валети" (укр.); художнику Павлу Макову - за творческий проект "Втрачений Рай"; публицисту Сергею Плохию - за книгу "Брама Європи"; композитору Виктории Полевой - за хоровую симфонию на канонические тексты "Світлі піснеспіви".

Кроме того, премию получили режиссер Владимир Тихий, операторы Ярослав Пилунский, Сергей Стеценко и Юрий Грузинов – за цикл историко-документальных фильмов о Майдане 2014 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко пообещал в ближайшее время подписать Указ о разработке программы изменения государственного статус украинского языка.