18:37 09.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко проведет встречу с Могерини с "глазу на глаз"

На 12 марта запланирована встреча президента Украины Петра Порошенко с вице-президентом Европейской комиссии Федерикой Могерини. Об этом передает официальный сайт главы государства.

Порошенко проведет встречу с Могерини с

Еврокомиссар лично приедет в Киев для проведения инспекции по реализации дорожной карты Украины в направлении судебной реформы. Главной темой для обсуждения станет вопрос перспективы введения миротворческой миссии на востоке Украины.

Отдельно Порошенко хочет скоординировать позиции Киева и Брюсселя по вопросу противодействия избирательному процессу на временно оккупированных украинских территориях в Крыму и на Донбассе.

Могерини, в свою очередь, проанализирует возможность улучшения помощи ЕС для продолжения реформ в Украине и выполнение Соглашения об ассоциации между Украина и ЕС. Отделно рассмотрят вопрос дальнейшей имплементации Минских договоренностей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Фредерика Могерини проведет ряд встреч с украинским политическим руководством 11-13 марта. Последний раз Могерини посещала Украину в 2015 году.


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