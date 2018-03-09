Порошенко проведет встречу с Могерини с "глазу на глаз"

Еврокомиссар лично приедет в Киев для проведения инспекции по реализации дорожной карты Украины в направлении судебной реформы. Главной темой для обсуждения станет вопрос перспективы введения миротворческой миссии на востоке Украины.

Отдельно Порошенко хочет скоординировать позиции Киева и Брюсселя по вопросу противодействия избирательному процессу на временно оккупированных украинских территориях в Крыму и на Донбассе.

Могерини, в свою очередь, проанализирует возможность улучшения помощи ЕС для продолжения реформ в Украине и выполнение Соглашения об ассоциации между Украина и ЕС. Отделно рассмотрят вопрос дальнейшей имплементации Минских договоренностей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Фредерика Могерини проведет ряд встреч с украинским политическим руководством 11-13 марта. Последний раз Могерини посещала Украину в 2015 году.