22:14 09.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко просит ЕС и ЕП выделить 1 млрд евро финансовой помощи для Украины

Президент Петр Порошенко просит Европарламент поддержать инициативу Еврокомиссии о выделении 1 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины. Об этом он лично написал на своей странице в Facebook.

Порошенко просит ЕС и ЕП выделить 1 млрд евро финансовой помощи для Украины

Украинский лидер надеется, что финансовая помощь может прибыть в Украину уже этой весной, все будет зависеть от голосования евродепутатов. Выделение Киеву дополнительных средств свидетельствует об успешной реализации реформ во всех государственных сферах и институтах. 

Порошенко выразил благодарность президенту Европейской Комиссии Жан-Клоду Юнкеру за его инициативу по выделению макрофинансовой помощи в рамках продолжения реализации дорожной карта Украины на пути членства с Европейским союзом.

Напомним, что в прошлом месяца представители Европейской комиссии согласились выделить Украине 24 млн евро. Соответствующая сумма предназначена для граждан, которые пострадали от вооруженного конфликта на востоке страны.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на 12 марта запланирована встреча президента Украины Петра Порошенко с вице-президентом Европейской комиссии Федерикой Могерини. 


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