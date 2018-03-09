Порошенко просит ЕС и ЕП выделить 1 млрд евро финансовой помощи для Украины

Украинский лидер надеется, что финансовая помощь может прибыть в Украину уже этой весной, все будет зависеть от голосования евродепутатов. Выделение Киеву дополнительных средств свидетельствует об успешной реализации реформ во всех государственных сферах и институтах.

Порошенко выразил благодарность президенту Европейской Комиссии Жан-Клоду Юнкеру за его инициативу по выделению макрофинансовой помощи в рамках продолжения реализации дорожной карта Украины на пути членства с Европейским союзом.

Напомним, что в прошлом месяца представители Европейской комиссии согласились выделить Украине 24 млн евро. Соответствующая сумма предназначена для граждан, которые пострадали от вооруженного конфликта на востоке страны.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на 12 марта запланирована встреча президента Украины Петра Порошенко с вице-президентом Европейской комиссии Федерикой Могерини.