12:15 09.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко пообещал в ближайшее время подписать указ об укреплении статуса украинского языка

Указ президента о разработке программы изменения государственного статуса украинского языка будет подписан в ближайшее время.

Порошенко пообещал в ближайшее время подписать указ об укреплении статуса украинского языка

Об этом в пятницу, 9 марта, во время церемонии вручения Национальной премии имени Тараса Шевченко заявил президент Украины Петр Порошенко. Он заверил, что подпишет указа в ближайшее время и призвал к сотрудничеству, к упорной работе.

Впереди десятилетия украинского языка в Украине. В течение этих десятилетий позитивные и необратимые изменения должны произойти, - заявил глава государства

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 2 марта министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина и Венгрия проводят конструктивный диалог по новому закону "Об образовании". Украина подтверждает желание создать благоприятные условия для самореализации венгерской общины.


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