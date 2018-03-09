Порошенко пообещал в ближайшее время подписать указ об укреплении статуса украинского языка

Об этом в пятницу, 9 марта, во время церемонии вручения Национальной премии имени Тараса Шевченко заявил президент Украины Петр Порошенко. Он заверил, что подпишет указа в ближайшее время и призвал к сотрудничеству, к упорной работе.

Впереди десятилетия украинского языка в Украине. В течение этих десятилетий позитивные и необратимые изменения должны произойти, - заявил глава государства

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 2 марта министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина и Венгрия проводят конструктивный диалог по новому закону "Об образовании". Украина подтверждает желание создать благоприятные условия для самореализации венгерской общины.