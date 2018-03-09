03:00 09.03.2018 | Политика | Новости
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Мы будем отвечать на любые угрозы со стороны России, - Пентагон

США готово будет отвечать на "ядерный" вызов Путина своим ракетным арсеналом. Об этом передает "Голос Америки".

Мы будем отвечать на любые угрозы со стороны России, - Пентагон

Сообщается, что заявления российского президента Владимира Путина не на шутку встревожили руководство Пентагона. Военные генералы и специалисты решили напомнить, что в Белом Доме всегда есть та самая "красная кнопка", и что американские военные будут отвечать на любые угрозы, которые могут предстать перед страной.

Директор Стратегического командования вооруженных сил США генерал Джон Хайт утверждает, что у них имеются стратегически важные ядерные подводные лодки, и их местоположение известно узкому кругу политических и военных лиц. Генерал подтвердил возможность применения такого оружия, которое может уничтожить Россию полностью.

Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд подметил, что риторика Путина была "весьма ожидаемой" для Пентагоне, но к ней были готовы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно министр обороны Украины Степан Полторак и глава Пентагона Джеймс Мэттис уже утвердили череду приоритетных для нашей страны направлений по вопросу усиления обороноспособности.  


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