Лидеры стран Балтии провели совместный энергетический форум

Об этом передает Delfi.

Главными темами для обсуждения стали энергетические проекты по развитию альтернативных источников энергии. Страны договорились увеличить совместные инвестиции для реализации подобных проектов.

В своем докладе эстонский премьер-министр подчеркнул, что нужно продолжать сотрудничестве стран Балтии и Польши с Европейским союзом, ведь именно благодаря помощи ЕС гражданам государств удалось "подтянуть" и улучшить уровень жизни.

Лидеры стран также обеспокоены возможной агрессией со стороны России, а потому договорились углублять сотрудничество с НАТО. Премьер-министры поднимали вопрос квотного распределение бюджета после выхода Великобритании из состава ЕС.

Однако главная дискуссия воцарилась вокруг реализации проекта Rail Baltic. Строительство железнодорожного пути инициировано с целью объединить Эстонию, Латвию и Литву с остальной Европой.

Как сообщалось в "УРА-Информ", польское руководство обеспокоено возможностью применение в ее отношении экономических санкций.