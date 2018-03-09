Лавров заявил, что Британия "нагнетает истерику" из-за дела Скрипаля

Заявления Британии являются "пропагандой и нагнетанием истерики". Об этом в пятницу, 9 марта, выступая перед журналистами во время визита в штаб-квартиру Африканского Союза в Аддис-Абебе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, все это несерьезно, это чистой воды пропаганда. Россия готова содействовать расследованию, если действительно нужна будет помощь.

Вместе с тем Лавров отметил, что если есть заинтересованность в нашем содействии того или иного расследования, будь то отравление каких-либо подданных Великобритании, будь то слухи о вмешательстве в предвыборную кампанию США, если действительно нужна помощь, то мы будем готовы рассмотреть эту возможность. Но для того, чтобы вести такие дела, нужно не сразу на экраны телевизоров бежать с обвинениями голословными, а обращаться профессионально по имеющимся каналам, в том числе по линии правоохранительных органов, - добавил он.

Напомним, бывший полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, который был осужден за шпионаж в пользу британских спецслужб и сейчас проживает на территории королевства, отравился неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Как сообщал УРА-Информ, министр иностранных дел Борис Джонсон заявил, что Великобритания может бойкотировать чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет в России летом, если причастность Кремля к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля будет доказана.