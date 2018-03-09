Еврокомиссия одобрила предложение о макрофинансовой помощи Украине в 1 млрд евро

Об этом говорится в заявлении на сайте ЕК.

Как отмечается, Европейская комиссия начнет предоставлять Украине финансовую поддержку в рамках новой программы в начале осени.

"Европейская комиссия приняла предложение о новой программе макроэкономической помощи для Украины на сумму до 1 млрд евро для поддержки экономической стабилизации реформ", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко имеет большую надежду, что украинский кинематограф в кратчайшие сроки полностью восстановиться. Так, в 2018 году Украина в качестве государственной поддержки выделила на развитие и восстановление отечественного кинопроизводства около 1 млрд гривен.