Волкер надеется, что Россия решится вывести войска с Донбасса

Соединенные Штаты Америки предложили России вывести войска и тогда уполномоченные Организацией Объединенных Наций могут обеспечить безопасность. Сейчас все ждут ответа Москвы.

Об этом в среду, 7 марта, небольшой группе журналистов в Варшаве накануне своего выступления перед дипломатами и политиками, заявил специальный представитель США в Украине Курт Волкер. Он также пояснил, что его оптимизм исходит из того, что сейчас Россия платит огромную цену за военное присутствие на Донбассе: военные расходы России, человеческие потери, замороженные связи с США и Евросоюзом, а также беспрецедентные антироссийские настроения, которые растут среди молодых украинцев.

Это очень горячая война, а не замороженный конфликт. Бои продолжаются каждую ночь, каждую неделю погибает несколько украинских солдат, - отметил Волкер, добавив, что мир находится в руках России.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 2 марта президент США Дональд Трамп продлил на год национальную чрезвычайную стратегию против России из-за ее аннексии Крыма и агрессии в Украине.