В Европейском Совете одобрили стратегию развития проектов гендерного равенства

Главной целью проекта является процесс ликвидации всех препятствий на пути достижение гендерного равенства внутри самого Органа, его членов, а также предоставление всех возможностей женщинам для исполнения обязанностей на руководящих должностях.
В проекте тезисно выделены направления для работы на национальных уровнях:
- предотвращение и борьба с гендерными стереотипами и сексизмом;
- предотвращение и борьба с насилием в отношении женщин и насилием в семье;
- обеспечение равного доступа женщин к правосудию;
- обеспечение сбалансированного участия женщин и мужчин в принятии политических и общественных решений;
- защита прав женщин и девочек-мигрантов / беженцев / просителей убежища и обеспечения учета гендерного аспекта в любой стратегии и мероприятиях.
Украинский министр Павел Климкин также поставил свою подпись под документом.
Как сообщалось в "УРА-Информ", сегодня, 8 марта мир отмечает Международный женский день.