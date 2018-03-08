В Европейском Совете одобрили стратегию развития проектов гендерного равенства

Главной целью проекта является процесс ликвидации всех препятствий на пути достижение гендерного равенства внутри самого Органа, его членов, а также предоставление всех возможностей женщинам для исполнения обязанностей на руководящих должностях.

В проекте тезисно выделены направления для работы на национальных уровнях:

- предотвращение и борьба с гендерными стереотипами и сексизмом;

- предотвращение и борьба с насилием в отношении женщин и насилием в семье;

- обеспечение равного доступа женщин к правосудию;

- обеспечение сбалансированного участия женщин и мужчин в принятии политических и общественных решений;

- защита прав женщин и девочек-мигрантов / беженцев / просителей убежища и обеспечения учета гендерного аспекта в любой стратегии и мероприятиях.

Украинский министр Павел Климкин также поставил свою подпись под документом.

Как сообщалось в "УРА-Информ", сегодня, 8 марта мир отмечает Международный женский день.