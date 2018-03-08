Порошенко посмертно наградил девушку-медика, которая погибла на Донбассе

Глава государства напомнил, что Галицкая с 2016 года принимала участие в боевых действиях на Донбассе. 21 февраля для выполнения задания в качестве санинструктора она ехала в так называемую серую зону для помощи жителям недавно освобожденного поселка Катериновка, однако погибла в результате обстрела.

Как сообщает пресс-служба президента, девушку-старшую медицинскую сестру отделения десятой отдельной горно-штурмовой бригады Сухопутных войск ВСУ наградили за мужество, доблесть, героизм, проявленные при исполнении служебного долга посмертно.

При этом Порошенко отметил, что про этот случай сейчас знает весь мир - когда украинский воин, украинская девушка едет помогать, а российские агрессоры и подконтрольные им наемники расстреливают бронемашину. Президент поблагодарил родителей погибшей за то, что воспитали такую дочь, которая навсегда будет примером "украинской женщины, воина и патриота".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду, 21 февраля, в зоне проведения боевых действий на Донбассе, после обстрелов погибла военный медик Сабина Галицкая. Девушка скончалась, когда предоставляла медицинскую помощь гражданским. Впоследствии стало известно, что медсестре было 23 года, и у нее остался маленький ребенок.