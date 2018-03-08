Польша просит ЕС прекратить давление на Варшаву

В ходе переговоров между польским премьер-министр Матеушем Моравецким с председателем Европейской Комиссии Жаном-Клодом Юнкером в Брюсселе первый озвучил ряд тезисов, которые, по его мнению, могут усилить позиции евроскептиков.

Однако Юнкер настоял на своем, вероятность введения санкций против Польши велика, уже имеется решение Европейского парламента, комиссии также могут поддержать эту инициативу.

Напомним, что причиной для возникновения конфликта между Польшей и ЕС послужила новая судебная реформа, которую проводит польское правительство национал-консерваторов, сформированное партией "Право и справедливость".

Еврочиновники уверены, что подобная реформа позволит польской правящей коалиции оказывать влияние на суды, что означает процесс сворачивания демократии в стране.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сейм Польши принял закон о введении Национального Дня памяти поляков, которые спасали евреев во время немецкой оккупации.