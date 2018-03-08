19:54 08.03.2018 | Политика | Новости
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Ким Чен Ын передал Трампу "секретное" послание

Члены правительственной делегации Южной Кореи прилетели в Вашингтон, чтобы передать секретное послание лидера Северной Кореи Ким Чен Ына лично в руки Трампу.

Ким Чен Ын передал Трампу

Об этом передает YTN. 

Советник по вопросам безопасности Чон Ый Ен проведет срочные переговоры с помощником президента по национальной безопасности Гербертом МакМастером и главой Госдепа Рексом Тиллерсоном.

Вероятно, что главной темой для разговора станет процесс возможного ограничения ядерных испытаний КНДР и прекращения противостояния Пхеньяна и Вашингтона. Затем южнокорейский чиновник отправится в Японию, Китай и Россия, чтобы получить их ответ на возможное предоставление помощи в процесс ядерного разоружения КНДР.

После возвращения в Сеул южнокорейская делегация надеется, что снять ядерное напряжение на полуострове удастся со всех трех сторон. Единственное, что раскрыл Ен - это требования срочного снятия санкций с Пхеньяна по достижении компромиссного результата после переговоров.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Северная Корея близка к созданию сверхзвуковой ядерной ракеты.


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