Ким Чен Ын передал Трампу "секретное" послание

Об этом передает YTN.

Советник по вопросам безопасности Чон Ый Ен проведет срочные переговоры с помощником президента по национальной безопасности Гербертом МакМастером и главой Госдепа Рексом Тиллерсоном.

Вероятно, что главной темой для разговора станет процесс возможного ограничения ядерных испытаний КНДР и прекращения противостояния Пхеньяна и Вашингтона. Затем южнокорейский чиновник отправится в Японию, Китай и Россия, чтобы получить их ответ на возможное предоставление помощи в процесс ядерного разоружения КНДР.

После возвращения в Сеул южнокорейская делегация надеется, что снять ядерное напряжение на полуострове удастся со всех трех сторон. Единственное, что раскрыл Ен - это требования срочного снятия санкций с Пхеньяна по достижении компромиссного результата после переговоров.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Северная Корея близка к созданию сверхзвуковой ядерной ракеты.