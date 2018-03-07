Вступил в силу закон о приватизации госимущества

Соответствующий закон предусматривает упрощенную классификацию объектов приватизации на объекты малой и большой приватизации. Также требования к покупателям объектов приватизации и ограничения относительно их участия в приватизации. Полагается ответственность за недостоверность, неполноту представленных документов и соответственно расширен круг объектов, которые могут подлежать приватизации.

В связи с этим меняется подход к продаже малых и крупных предприятий.

Новым законом четко предусмотрены сроки на большую приватизацию на 11 месяцев и 5 месяцев для малой. Если стоимость активов предприятия за последний год превысила 250 млн гривен, то это объект большой приватизации, который будет продаваться с привлечением советника.

Стоимость активов менее 250 млн гривен - это малая приватизация, которая будет проходить исключительно на электронных платформах.

Документ также предусматривает пошаговый порядок приватизации. Так, первым требованием к формированию и утверждению перечней объектов, подлежащих приватизации, далее порядок принятия решения о приватизации. Инициировать приватизацию объектов смогут государственные органы приватизации, уполномоченные органы управления, другие субъекты управления объектами государственной собственности или покупатели.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", председатель Верховной Рады Андрей Парубий рассказал, что законопроект "О Национальной безопасности Украины" сейчас изучается экспертами Североатлантического альянса. После изучения они должны направить Украине свои выводы и рекомендации.