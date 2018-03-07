17:57 07.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Украине начинается подготовка к первым выборам в ОТО

Уже 10 марта текущего года 263 тысячи украинцев смогут выбрать депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин (ОТО).

В Украине начинается подготовка к первым выборам в ОТО

Об этом пишет пресс-служба Центральной избирательной комиссии. 

В опубликованном постановлении указано, что проведение дополнительных выборов депутатов сельского и поселковых советов назначено на 29 апреля 2018. Подготовка к этому событию по предварительным подсчетам обойдется в 11 млн 424 тыс. гривен. В семнадцати областях Украины выберут депутатов 133-х таких советов, которых включают в себя 40 ОТГ.

С 26 марта по 4 апреля будет длится выдвижение кандидатов, после чего за сутки нужно принять окончательное решение о регистрации или отказе от нее кандидата. По 11-е апреля избирательным комиссиям советов нужно утвердить текст бюллетеня для дальнейшего голосования уже в конкретном округе. Центральная комиссия до 23 апреля регистрирует или отказывает в регистрации иностранным наблюдателям и представителям международных организаций. Одновременно с ЦИК территориальный избирательный округ уже должны предоставить бюллетени, которые подготовят соответствующие полиграфические предприятия.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на территории Украины начал действоват закон о приватизации государственного имущества. Текст закона официально был опубликован накануне в парламентской газете "Голос Украины".


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