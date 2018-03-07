В Польше утвердили закон о Дне памяти поляков

Отмечается, что положительно за принятие закона проголосовало 309 депутатов, против был 21 парламентарий.

Так, День памяти будут отмечать в Польше 24 марта. Данный праздник приурочен к дню убийства немецкой жандармерией в Маркове семьи Ульма, а также евреев, которых они укрывали.

Согласно президентскому проекту, это будет государственный праздник.

Ранее Сеймом были утверждены поправки к оппозиционной партии Гражданская платформа, которая вводит преамбулы закона слова о "польских гражданах". Речь идет о чествовании тех лиц, которые как граждане Второй Речи Посполитой, спасали евреев.

Парламентарии также изменили предложение этой партии праздновать впервые этот день только со следующего года.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", польская делегация отправится в Израиль, чтобы обговорить с еврейским государством спорный закон об Институте национальной памяти.