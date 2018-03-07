11:21 07.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В 2018 Украина планирует стать членом центра энергетической безопасности НАТО

Замглавы Министерства энергетики и угольной промышленности по вопросам европейской интеграции Наталья Бойко заявила, что Украина может присоединиться к центру энергетической безопасности НАТО уже в этом году.

В 2018 Украина планирует стать членом центра энергетической безопасности НАТО

Об этом она сообщила на инновационном форуме по информационно-коммуникационным технологиям.

Как утверждает Бойко, этот год в аналитической сфере с точки зрения энергетической безопасности было сделано очень много. Приоритетным достижением является развитие кибербезопасности. Планируется, что в 2018 году Украина присоединится к центру энергетической безопасности НАТО.

В то же время посол Литвы в Украине Мариус Януконис отметил, что странам следует использовать все возможности, которые предоставляют ЕС и НАТО в сфере кибербезопасности.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки приняла законопроект "О сотрудничестве с Украиной в вопросах кибербезопасности". Документ был поддержан большинством голосов.


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