В 2018 Украина планирует стать членом центра энергетической безопасности НАТО

Об этом она сообщила на инновационном форуме по информационно-коммуникационным технологиям.

Как утверждает Бойко, этот год в аналитической сфере с точки зрения энергетической безопасности было сделано очень много. Приоритетным достижением является развитие кибербезопасности. Планируется, что в 2018 году Украина присоединится к центру энергетической безопасности НАТО.

В то же время посол Литвы в Украине Мариус Януконис отметил, что странам следует использовать все возможности, которые предоставляют ЕС и НАТО в сфере кибербезопасности.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки приняла законопроект "О сотрудничестве с Украиной в вопросах кибербезопасности". Документ был поддержан большинством голосов.