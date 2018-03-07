Президент Австрии прибудет в Украину

Об этом свидетельствуют данные на сайте посольства Украины в Республике Австрия.

Как отмечается, во время переговоров, 13-15 марта, будут обсуждатся многогранные двусторонние отношения, а также отношения с Европейским Союзом. Кроме того, на встрече представители двух государств поднимут вопросы об ситуации на Востоке Украины и Минских договоренностей, а также запланировано подписание Соглашения о сотрудничестве в области культуры и образования.

При этом официальная часть начнется приемом с воинскими почестями 14 марта у Петра Порошенко, а также переговорами тет-а-тет двух президентов и переговорами с участием делегации. В завершение министр иностранных дел Карин Кнайссль подпишет Соглашение о сотрудничестве в области культуры и образования. Сразу после совместного подхода к прессе двух президентов австриец Кристоф Отто по организации Global 2000 будет награжден президентом Порошенко украинским орденом за свой проект помощи детям Чернобыля.

Федеральный президент Ван дер Беллен утверждает, что Австрия и ЕС хотят видеть политически стабильную и экономически успешную Украину. По его мнению, двусторонние отношения наших стран многогранны. Он так же сообщил, что особенно ждет своего путешествия во Львов, который считает символом тесной взаимосвязанности Украины и Австрии.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", правительство Украины и Литвы должны сотрудничать, как в сфере кибербезопасности, так и в вопросах управления средствами, которые выделяет ЕС.