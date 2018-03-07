Посол Литвы дал советы об участие Украины в программах ЕС

Об этом на инновационный форуме по информационно-коммуникационным технологиям сообщил посол Литвы в Украине Мариус Януконис.

Согласно его словам, в Литве главным вопросом является разработка механизма, с помощью которого будет происходить имплементация. Вообщем-то, это и есть ответ на вопрос, какую же выгоду будет иметь государство Литвы от сотрудничества с Украиной.

"Мы можем рассказать, как помочь Украине участвовать в программах ЕС. Но Украина имеет огромный потенциал, поэтому я призываю искать сотрудничества, в виду того, что угрозы, в частности в сфере кибербезопасности, - общие", - отметил посол.

Таким образом, помощь Украине будет представлена благодаря "Плану Маршалла". Согласно плану, в течение 10 лет, начиная с 2018 года, Украине предлагают выделить 50 млрд евро помощи для поощрения малого и среднего бизнеса. Кроме того, в декабре Украина и Литва подписали ряд документов о двустороннем сотрудничестве.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинско-литовский проект "Плана Маршала" для поддержки реформ нашего государства был представлен в европейских институтах и будет изучен Европейской комиссией.