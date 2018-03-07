МВФ не может диктовать нам законы, - Порошенко

Их попытки участвовать в назначениях судей вредит суверенитету Украины. Об этом во вторник, 6 марта, в интервью Financial Times, заявил президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, требования Международного валютного фонда и Венецианской комиссии, чтобы международные доноры имели влияние на отбор кандидатов на должности судей антикоррупционного суда, нарушают суверенитет Украины.

При этом Порошенко указал на успешное голосование Радой за собственный законопроект о Антикоррупционном суде в первом чтении и заверил, что готов подписать законопроект, если он будет соответствовать Конституции Украины.

Кроме того, глава государства отметил, что реформы продолжаются, несмотря на предвыборный период, признав, что многие украинцы, которые столкнулись с ростом цен из-за девальвации и предыдущих повышений цен на газ, которых требовал МВФ, не чувствуют эффекта от реформ.

Напомним, 22 декабря 2017 года проект закона о Высшем антикоррупционном суде от президента Петра Порошенко зарегистрировали в Верховной Раде. Также в парламенте зарегистрированы 4 альтернативных законопроекта от депутатов.

Между тем, как сообщал УРА-Информ, ряд международных партнеров Украины выступили с жесткими требованиями к Киеву из-за президентского законопроекта.

В частности, МВФ заявил, что проект Порошенко об Антикоррупционном суде противоречит обязательствам Украины.

Позже Всемирный банк тоже выдвинул свои требования, предупредив, что на кону - 800 млн долларов.