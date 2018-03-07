02:00 07.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Кабмин детальнее разработает программу "Доступные лекарства"

Вице-премьер-министр Павел Розенко анонсировал расширение программы "Доступные лекарства" за счет перечня болезней, на которые она будет распространяться. Об этом передает пресс-служба ведомства.

Кабмин детальнее разработает программу

По словам Розенко, уже разрабатывается динамика этой программы, и она набирает обороты.

Предполагается, что к реализации программы "Доступные лекарства" привлекается все больше аптек, производителей и расширяется перечень препаратов.

Вице-премьер-министр подчеркнул, что с 22 января 2018 действует новый перечень лекарств, который расширен до 239 наименований, 47 из которых полностью бесплатны для пациентов.

Добавим, что участие в программе принимают более 7000 аптек. Вице-премьер также подчеркнул, что с начала действия программы возмещены средства по более 20 млн рецептов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Украине до конца 2018 года начнут работать подразделения экстренной авиации для оперативной доставки пациентов в медицинские учреждения.


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