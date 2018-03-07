12:59 07.03.2018 | Политика | Новости
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Эстония призывает НАТО усилить меры в отношении России

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер во время визита в США призвал НАТО к усилению мер по сдерживанию России. Об этом сообщает местный портал ERR.

Эстония призывает НАТО усилить меры в отношении России

По словам министра, Россия неоднократно нарушает общепринятые принципы международного права и обязательства по усилению мер сдерживания не только в странах Балтии, но и в НАТО в целом.

Миксер отметил, что его страна всегда соглашалась с США, что европейские союзники должны увеличивать свои расходы на оборону и, безусловно, этот вопрос будет обсуждаться на июльском саммите НАТО в Брюсселе.

Так, страны ЕС и США должны быть готовыми к предотвращению исходящей от России угрозы.

 " Важно, чтобы все общество знало об опасностях и было готово распознавать ложную информацию", - добавил он.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в самое ближайшие несколько недель Соединенные Штаты Америки продлят санкции против России. Президент США Дональд Трамп пытается заблокировать санкции, заявив, что он их полностью поддерживает.


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