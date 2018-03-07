Эстония призывает НАТО усилить меры в отношении России

По словам министра, Россия неоднократно нарушает общепринятые принципы международного права и обязательства по усилению мер сдерживания не только в странах Балтии, но и в НАТО в целом.

Миксер отметил, что его страна всегда соглашалась с США, что европейские союзники должны увеличивать свои расходы на оборону и, безусловно, этот вопрос будет обсуждаться на июльском саммите НАТО в Брюсселе.

Так, страны ЕС и США должны быть готовыми к предотвращению исходящей от России угрозы.

" Важно, чтобы все общество знало об опасностях и было готово распознавать ложную информацию", - добавил он.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в самое ближайшие несколько недель Соединенные Штаты Америки продлят санкции против России. Президент США Дональд Трамп пытается заблокировать санкции, заявив, что он их полностью поддерживает.