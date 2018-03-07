16:32 07.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Депутаты Европарламента осуждают инструментализацию поставки газа Россией

Представители Европарламента полностью не согласны с тем, как Российская Федерация в последнее время совершает поставки предоплаченного газа в Украину.
 

Депутаты Европарламента осуждают инструментализацию поставки газа Россией

Об этом говорится в заявлении депутатов Европарламента.

Отметим, что такого мнения придерживается председатель комитета Европарламента по внешним связям Дэвид МакАлистер, который также осуждает инструментализацию поставки газа Россией.

В свою очередь глава делегации Парламентского комитета ассоциации между ЕС и Украиной Дариуш Росати и докладчик Европарламента по Украине Михаэль Галер очень обеспокен решением "Газпрома" от 1 марта 2018 года приостановить поставку предоплаченного газа в Украину, а также последующими заявлениями "Газпрома" по выходу из контракта с "Нафтогазом".

"Это еще одно доказательство инструментализации поставки газа и использования его как средства политического давления Российской Федерацией, что может иметь последствия и для энергетической безопасности ЕС", - считает депутат ЕС.

К слову, в данный момент депутаты призывают все стороны начать трехсторонние консультации в формате ЕС-Украина-Россия как можно раньше.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", российский газовый монополист "Газпром" подала апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа Украине.


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