В Украину с визитом приедет Могерини

С официальным визитом она прибудет 11 марта и пробудет в Киеве два дня. Об этом в понедельник, 5 марта, сообщил журналистам источник в дипломатических круга.

По данным источника в Киеве у Могерини запланирован ряд двусторонних встреч с руководством украинского государства.

Во время визита она намерена обсудить реформы в Украине, также ситуацию в оккупированном Россией Крыму и отношения с Российской Федерацией.

Напомним, последний раз Могерини посещала Украину в 2015 году.

Как сообщал УРА-Информ, о своем визите в Украину Могерини сообщала еще в начале февраля.