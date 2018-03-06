06:00 06.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Украину с визитом приедет Могерини

Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини намерена посетить Украину.

В Украину с визитом приедет Могерини

С официальным визитом она прибудет 11 марта и пробудет в Киеве два дня. Об этом в понедельник, 5 марта, сообщил журналистам источник в дипломатических круга.

По данным источника в Киеве у Могерини запланирован ряд двусторонних встреч с руководством украинского государства.

Во время визита она намерена обсудить реформы в Украине, также ситуацию в оккупированном Россией Крыму и отношения с Российской Федерацией.

Напомним, последний раз Могерини посещала Украину в 2015 году.

Как сообщал УРА-Информ, о своем визите в Украину Могерини сообщала еще в начале февраля.


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