В Шри-Ланке из-за столкновений буддистов и мусульман ввели чрезвычайное положение

Отметим, что соответствующие ограничения правительство ввело против тех, кто провоцирует столкновения между общинами.

К примеру, некоторые радикальные буддистские группы обвиняют мусульман в принуждении жителей страны к обращению в ислам и уничтожению буддистских археологических объектов. Кроме того, буддистские националисты выступили против присутствия на Шри-Ланке мусульман-рохинджа, которые сбежали от преследования в буддистской Мьянме.

В результате это вс привело к столкновениям в Канди, где толпа подожгла магазин мусульманина. Поэтому, местная власть была вынуждена ввести в городе комендантский час, но правительство решило пойти еще дальше.

Добавим, что самая популярная религия в Шри-Ланке - это буддизм, его исповедуют более 70% населения. В свою очередь мусульман гораздо меньше - около 10% населения. Примерно 13% жителей острова являются индуистами, 7% - христианами

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Шри-Ланке полиция арестовала 19 человек экстремистской группы буддистов, которые напали на небольшую группу мусульман.