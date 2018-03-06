17:52 06.03.2018 | Политика | Новости
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В Шри-Ланке из-за столкновений буддистов и мусульман ввели чрезвычайное положение

Во вторник, шестого марта, на Шри-Ланке введено чрезвычайное положение после нескольких дней беспорядков между религиозными общинами буддистов и мусульман. Об этом сообщает информационное агентство Reuters. 

В Шри-Ланке из-за столкновений буддистов и мусульман ввели чрезвычайное положение

Отметим, что соответствующие ограничения правительство ввело против тех, кто провоцирует столкновения между общинами. 

К примеру, некоторые радикальные буддистские группы обвиняют мусульман в принуждении жителей страны к обращению в ислам и уничтожению буддистских археологических объектов. Кроме того, буддистские националисты выступили против присутствия на Шри-Ланке мусульман-рохинджа, которые сбежали от преследования в буддистской Мьянме.

В результате это вс привело к столкновениям в Канди, где толпа подожгла магазин мусульманина. Поэтому, местная власть была вынуждена ввести в городе комендантский час, но правительство решило пойти еще дальше.

Добавим, что самая популярная религия в Шри-Ланке - это буддизм, его исповедуют более 70% населения. В свою очередь мусульман гораздо меньше - около 10% населения. Примерно 13% жителей острова являются индуистами, 7% - христианами

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Шри-Ланке полиция арестовала 19 человек экстремистской группы буддистов, которые напали на небольшую группу мусульман.


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