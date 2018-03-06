В парламенте продолжаются консультации по новому главе НБУ, - Парубий

Голосование состоится после того, как будет найден консенсус. Об этом во вторник, 6 марта, во время брифинга заявил председатель парламента Андрей Парубий.

Отвечая на вопросы журналистов глава парламента отметил, что у него нет личной кнопки "226 голосов" и ему приходится только дожидаться, пока политические фракции не закончат консультации по поводу того или иного кадрового вопроса.

Я очень способствую этой дискуссии и надеюсь, что этот вопрос будет решен в ближайший период и будет поставлен на рассмотрение парламента, - подчеркнул Парубий.

Напомним, Верховная Рада 1 марта планировала уволить главу НБУ Валерию Гонтареву и рассмотреть вопрос о назначении на эту должность Якова Смолия. Однако голосование не состоялось.

При этом, как сообщал УРА-Информ, заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко отметил, что рассмотрение вопросов увольнения и назначение нового главы Национального банка Украины Верховной Радой Украины откладывается, поскольку в первый день весны Валерия Гонтарева решила не портить себе настроение встречей с депутатами.