19:55 06.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В ОБСЕ призвали к внедрению в Украине этического кодекса парламента

Глава проекта по демократическому управлению бюро ОБСЕ Джакопо Леоне считает, что в украинском государстве необходимо внедрить кодекс этического поведения народных депутатов в Верховной Раде.

В ОБСЕ призвали к внедрению в Украине этического кодекса парламента

Соответствующие заявление руководитель ведомства сделал во время конференции по реформе украинского парламента.

Как заверил Леоне, в случае если кодекс заработает в ВР, только тогда можна построить доверие к народным избранцам. В настоящее время представители ОБСЕ помогают парламентам принимать названый акт.

При этом глава ведомства сообщил, что внедрение парламентской прозрачности и этичности как в Украине, так и в других странах. По его словам, по состоянию на 2007 год только 9 парламентов региона ОБСЕ имели кодекс поведения. За 10 лет, в 2017 году это число выросло до 25.

"Кодекс является действительно эффективным инструментом, который нужно внедрять в нашем парламенте", - подытожил Леоне.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", боевики на Донбассе целились из штурмовой винтовки прямо в автомобиль миссии ОБСЕ. Потом один из них выругался и сказал на русском языке - "Езжайте немедленно, если вы приблизитесь, я буду стрелять".


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