14:49 06.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Европарламенте призвали быстрее реформировать украинский парламент

Уполномоченный по делам Украины, член Европейского парламента Элмар Брок заявил, что реформа украинского парламента должна осуществляться более быстрыми темпами.

В Европарламенте призвали быстрее реформировать украинский парламент

Об этом сообщает пресс-служба Верховной рады.

По словам представителя ЕС, реформирование парламента не означает размывание политических альянсов, а наоборот - ставит задачу конструктивного поиска компромиссов без потери своих целей.

Украинское правительство должно разработать четкие правила и регламент, который даст шанс честным дебатам между большинством и оппозицией.

Брок призвал не создавать законодательные разногласия, потому что это блокирует работу законодательного органа, отметив необходимость находить общие цели между парламентом и правительством.

"Вы не можете позволить себе неудачной работы - Украина должна стать успешным проектом. Победа над Путиным - это успешная демократическая Украина. Мы будем делать все для вашей победы", - добавил Брок.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании дало согласие на бюджет Фонда социального страхования. 


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