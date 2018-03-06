13:31 06.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина совместно с Молдовой и Грузией планируют создать межпарламентскую ассамблею

Главы парламентов Украины, Молдовы и Грузии провели переговоры о создании межпарламентской ассамблеи трех стран.

Украина совместно с Молдовой и Грузией планируют создать межпарламентскую ассамблею

Об этом заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

По словам председателя парламента, для лучших связей сотрудничества в направлении Черного моря, правительство инициировало создание трехсторонней межпарламентской ассамблеи Украина - Молдова – Грузия. Также Парубий подчеркнул, что все три страны имеют оккупированные российским агрессором территории.

Отмечается, что лидеры парламентов Молдовы и Грузии поддержали такую инициативу. Парубий пояснил, что далее она должна быть проработана парламентскими комитетами и принята парламентами трех стран.

Предполагается, что все решится уже этой весной, а в начале может произойти масштабная региональная конференция глав парламентов, представителей парламентов Балто-Черноморской дуги в Киеве.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", председатель Верховной Рад Андрей Парубий рассказал, что законопроект "О Национальной безопасности Украины" сейчас изучается экспертами Североатлантического альянса. После изучения они должны направить Украине свои выводы и рекомендации.


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