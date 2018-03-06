Суд продлил арест Александра Ефремова до 3 мая

Об этом сообщается на странице Генеральной прокуратуры Украины в Facebook.

Как отмечается, следующее судебное заседание в уголовном производстве в отношении экс-нардепа состоится сегодня, 6 марта.

Стоит добавить, что бывший глава парламентской фракции Партии регионов был задержан 30 июля 2016 года в аэропорту перед вылетом в Австрию и арестован на следующий день. Сейчас Ефремов находится под стражей, однако вину чиновник до сих пор не признает.

В частности, он обвиняется в госизмене и действиях с целью изменения госграницы Украины, в организационном и другом содействии созданию и деятельности птак называемой Луганской народной республики.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ" Верховная Рада Украины сможет рассмотреть вопрос о назначении нового состава Центральной избирательной комиссии после завершения спецпроверки кандидатов.