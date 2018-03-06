14:13 06.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Суд продлил арест Александра Ефремова до 3 мая

Старобельский райсуд Луганской области продлил арест бывшему председателю фракции Партии регионов в Верховной Раде Александру Ефремову еще на два месяца включительно до 3 мая.

Суд продлил арест Александра Ефремова до 3 мая

Об этом сообщается на странице Генеральной прокуратуры Украины в Facebook.

Как отмечается, следующее судебное заседание в уголовном производстве в отношении экс-нардепа состоится сегодня, 6 марта.

Стоит добавить, что бывший глава парламентской фракции Партии регионов был задержан 30 июля 2016 года в аэропорту перед вылетом в Австрию и арестован на следующий день. Сейчас Ефремов находится под стражей, однако вину чиновник до сих пор не признает.

В частности, он обвиняется в госизмене и действиях с целью изменения госграницы Украины, в организационном и другом содействии созданию и деятельности птак называемой Луганской народной республики. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"  Верховная Рада Украины сможет рассмотреть вопрос о назначении нового состава Центральной избирательной комиссии после завершения спецпроверки кандидатов.


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